L’A.C. Cesena comunica che in data odierna è stato definito l’accordo con la società Atalanta B.C. per il trasferimento in prestito gratuito con diritto d’opzione e contro-opzione del calciatore. Il terzino nato a Milano il 19/01/1995, nella scorsa stagione in forza alla Pro Vercelli, già nella serata odierna raggiungerà i suoi nuovi compagni ad Acquapartita.