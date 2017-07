Atalanta BC ha il piacere di comunicare di aver prolungato sino al 30 giugno 2020 il rapporto contrattuale con Gabriele Zamagna, direttore sportivo del Club nerazzurro dalla stagione sportiva 2010-2011.



LE PAROLE DI PERCASSI - “Competente e professionale – ha dichiarato l’amministratore delegato Luca Percassi –, Atalanta ha bisogno di persone come lui. Lavora con noi dal 2010. Sono state sette stagioni di grandi risultati ma anche di difficoltà che insieme abbiamo superato. Zamagna, in collaborazione con gli altri membri dello staff dirigenziale nerazzurro, ha contribuito in modo significativo a costruire l’Atalanta di oggi. Con la soddisfazione che il Club potrà avvalersi anche in futuro delle sue competenze calcistiche, lo ringrazio per l’importante lavoro svolto in questi anni. Sono felice e orgoglioso di poter continuare a dare il mio contributo ai colori nerazzurri, l’Atalanta è una vera e propria famiglia e la passione con cui i bergamaschi si sentono legati a questa squadra è uno stimolo a fare sempre meglio”.



LE PAROLE DI ZAMAGNA - Così il direttore sportivo Gabriele Zamagna ha commentato il prolungamento del suo contratto fino al 2020: "Ringrazio la famiglia Percassi per questo importante attestato di stima – ha concluso Zamagna -. Sono stati anni intensi e, fortunatamente, ricchi di grandi soddisfazioni. Lavoro in una società importante, con una Proprietà che crea le condizioni ideali affinchè tutti possano esprimersi al meglio. Faccio parte di un team dirigenziale costituito da profili di primissimo livello. Sono lusingato di poter proseguire il mio lavoro a Bergamo".