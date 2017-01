A prendere la parola in casa Atalanta, in vista del match con la Sampdoria, è stato Tullio Gritti, vice dello squalificato Gasperini: "Come sta Gomez? Il Papu si è allenato, sta bene e ieri ha finito l’allenamento. Non ci sono stati problemi e credo proprio sarà della partita. Altri indisponibili? Konko penso non ci sarà".