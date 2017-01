Con Gian Piero Gasperini ancora squalificato, alla vigilia della sfida tra Torino e Atalanta hanno parlato due suoi collaboratori, Biffi e Fumagalli: "La gerarchia in porta per ora è che Berisha sia titolare e Gollini secondo, ma data l'esperienza di quest'ultimo le prossime partite le gerarchie possono cambiare, le decidono i valori in campo. Konko, Dramé e Carmona sono indisponibili, mentre Kessie è tornato in forma così come era prima della partenza, per cui è a disposizione e potrebbe far parte della gara. Anche il Papu ha recuperato completamente ed è perfettamente arruolabile. Tra Bastoni e Zukanovic deciderà domattina il mister".