Luca Vido, nuovo attaccante dell'Atalanta, parla al sito ufficiale del club nerazzurro: "Sono contento, sono di proprietà dell'Atalanta e proverò a mettermi in luce, facendo le cose che mi chiede Gasperini. Sto provando a integrarmi subito al meglio. Se per i giovani è uno stimolo avere Gasperini in panchina? E' sicuramente un motivo di stimolo, proviamo sempre a farci vedere. Non si fa problemi, spero di ritagliarmi il mio spazio in questa nuova stagione".