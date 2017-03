Ervin Zukanovic, difensore dell'Atalanta, parla a L'Eco di Bergamo in vista della sfida con l'Inter: "Il bello di questa Atalanta è che si gioca sempre per vincere: l’Inter è sicuramente la più forte delle tre squadre in lizza con noi per un posto in Europa, ma anche il Napoli era più forte. Noi però siamo squadra e se giochiamo da squadra diremo la nostra. Se noi sapremo fare l’Atalanta sino a maggio in Europa andremo di sicuro. Dato che io non amo fare troppi calcoli dico sempre ai miei compagni avanti così, saranno gli altri a preoccuparsi di noi. Non ho nessuna paura di Icardi; quanto a me, sono a disposizione e cerco di farmi trovare pronto, adesso non gioco da quattro gare e mi spiace perchè sto bene, ma so che questa è un’opportunità".