In attesa della ripresa del campionato, il fronte mercato torna a far parlare di sé.



In questi ultimi giorni, infatti, il patron dell'Atalanta, Antonio Percassi, come riportato dal nostro stesso sito nella giornata di ieri, durante il suo viaggio in Cina avrebbe rilasciato: ''Ci auguriamo vivamente che in futuro potremo formare più strette relazioni a lungo termine, sia con l'Inter che con il gruppo Suning.'' Un amore a prima vista o, più semplicemente, la vista di ben 30 milioni sul piatto d'argento proposti per Roberto Gagliardini nel gennaio scorso ha allettato sicuramente la società Atalanta nell'essere più predisposta alla causa nerazzurra (milanese). A tal proposito, infatti, Andrea Petagna, perno dell'attuale attacco atalantino, potrebbe essere una delle alternative per il prossimo anno dell'Inter, così come forte è il corteggiamento per Andrea Conti, già seguito assiduamente da Napoli e Milan. E Bastoni, per quanto abbia giocato col conta gocce, dimostrando già personalità da vendere, è stato bloccato per il 2018.



In tutto ciò, la Signora delle signore, la Juventus, da sempre prima donna dell'Atalanta, come prenderà le dichiarazioni di Percassi e di questo avvicinamento ai cugini nazionali? La cessione di Roberto Gagliardini all'Inter, invece che alla Juventus, aveva fatto storcere il naso ai bianconeri che, per bocca di mister Allegri avevano sminuito il mancato acquisto dicendo: ''Gagliardini è un bravo giocatore, ma non è un fenomeno'', della serie ''il ragazzo ha talento ma, siccome non è arrivato a Torino non possiamo stravolgerlo di parole di stima''. Messaggio chiaro, chiarissimo, a tal punto che, nel mancato affare Orsolini, la zampata finale è arrivata per mano degli stessi bianconeri, che si sono assicurati l'attaccante dell'Ascoli (scippandolo in extremis all'Atalanta).



Non è ancora calciomercato estivo, ma la sensazione è che le temperature nei prossimi mesi rischino di essere molto elevate.