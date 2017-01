L'inizio dell'anno non è stato, in linea di massima, dei più promettenti: eccezion fatta per la vittoria , con tappeto rosso spianato, contro il Chievo, le sconfitte sopraggiunte nell'arco di cinque giorni contro Juventus e Lazio non hanno sorriso all' avvio del 2017 nerazzurro e, in aggiunta a ciò, la partenza di Roberto Gagliardini ha segnato una perdita importante a centrocampo.



A tal proposito, ieri, ai microfoni di Sky Sport ha affarmato: 'Non saranno i diciottenni a sostituire Gagliardini' e, soprattutto, 'se si vuole mantenere questa classifica occorrono rinforzi.' Ma l'interrogativo appare proprio questo: che obiettivo ha ora la società? Il posizionamento parla chiaro: salvo imprevisti e un calo negativo improvviso, questa squadra è di alta media classifica e può ambire a mete prestigiose, più elevate di una semplice salvezza. Il punto è capire la società come voglia rapportarsi a tali fini: se volesse puntare all'Europa, sicuramente l'incasso acquisito con la cessione di Gagliardini verrà rinvestito nel più breve tempo possibile e, si spera, su un sostituto che ne sia all'altezza. A prescindere da Gagliardini è una squadra che sta dando molto in uscita e non in entrata: Stendardo, Pinilla, Sportiello sono tra i più illustri ad aver lasciato Bergamo e il giro di vite potrebbe non terminare tra i loro nomi.



Ecco spiegato lo sfogo di Gasperini nel dopo partita contro la Lazio, che, tutto sommato, per quanto abbia maturato una sconfitta, è stata sostenuta con una buona prestazione da parte del collettivo bergamasco.



Prossima avversaria ora sarà la Sampdoria: si ritorna tra le mura di Bergamo e il fattore pubblico potrebbe valerne l'elemento in più per riscattarsi dagli ultimi due esiti insufficienti. In attesa che la dirigenza provveda a svelare le carte e a convogliare il calciomercato in entrata in modo rafforzativo o in mera parvenza.