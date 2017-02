Tutto era partito da Crotone e, contro il Crotone, continua la cavalcata trionfale verso i piani alti della classifica e verso un sogno: l'Europa.



L'Atalanta vista ieri non è stata la migliore Atalanta del campionato, specie nella prima frazione: il 3-5-2 proposto da Nicola si rivela una trappola per i nerazzurri, che stentano a creare situazioni pericolose in attacco. Probabilmente, essendo il Crotone sulla carta la squadra più facile da affrontare, si è peccato di un po' di presunzione e di leziosità, ma è proprio contro squadre di questo tipo che si può misurare la grandezza di un organico blasonato . E così, dopo la strigliata di Gasperini all'intervallo, ecco fuoriuscire l'Atalanta. Ecco Conti in gol, autore di un'altra ottima prestazione, che porta l'Atalanta alla vittoria. Un successo importante perchè, perdere punti contro il team di Nicola, avrebbe significato che forse l'ambizione europea non è poi così attrattiva per i bergamaschi.



Per quanto l'intero undici non abbia brillato, su tutti uno è sembrato non in palla per 90': Franck Kessie. L'ivoriano è apparso distratto e non sempre attento, creando passaggi non sempre appropriati o ben finalizzati. E quella palla sopraggiunta alla ripresa, una sorta di rigore laterale in movimento, non lo puoi fallire... . Giusto ieri, la Gazzetta dello Sport proponeva un'intervista dello stesso in cui Kessie ha ammesso: 'Voglio regalare l'Europa all'Atalanta prima di lasciarla'. Già, ma siam sicuri che, dopo la prestazione contro il Crotone, che testimonia l'essere altalenante del giocatore, sia proprio scontato che l'ivoriano lascerà la Dea a giugno?