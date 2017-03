L'atteso lunch match tra Atalanta e Fiorentina si è concluso con un nulla di fatto: uno 0-0 che poco serve per la Fiorentina, un punticino per rimanere nelle zone che contano per l'Atalanta che, attualmente, è a +10 sugli stessi viola.



Per chi si aspettava una Dea vittoriosa sulla Fiorentina si sbagliava, o meglio, l'Atalanta avrebbe potuto sì vincerla, ma avrebbe potuto anche perderla: la squadra del tanto discusso Sousa è venuta a Bergamo per difendersi e per annullare le fasce nerazzurre e l'intento, seppur con un po' di fatica, gli è riuscito e, seppur il collettivo abbia peccato in possesso palla, Tello e Kalinic hanno rabbrividito la difesa nerazzurra ogni volta che toccavano la palla. Ma l'Atalanta non ha giocato male, anzi, ha fronteggiato i toscani con personalità e senza timori. Semplicemente, stavolta, non ha inciso come nelle altre uscite e l'unica scelta che si può 'contestare' a Gasperini è mettere titolare D'Alessandro nel centrocampo a 5: probabilmente, l'intento del Gasp era quello di farlo alternare con Conti sulla fascia, all'occorrenza, ma la posizione di partenza più interna non l'ha facilitato e nemmeno quando chiamato a fare il terzino.



Chi invece ha saputo fare la differenza è stato proprio il sostituto di D'Alessandro: Alberto Grassi. Quest'ultimo, infatti, ha portato freschezza e, soprattutto, sostegno a Freuler nel centrocampo, dimostrando che, per quanto sia un panchinaro, è un altro giovane utile alla causa atalantina e che bene è stato non cederlo nel mercato di gennaio. Tuttavia, essendo in prestito dal Napoli, viene quasi da chiedersi se i partenopei non abbiano intenzione di riportarlo in Campania a fine stagione... . Ieri avrebbe meritato la maglia da titolare: se così fosse stato, l'Atalanta avrebbe portato a casa lo 0-0?