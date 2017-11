A poco meno di una settimana dalla cocente eliminazione dell’Italia, per mano della Svezia in quel di Milano, sarà proprio l’Atalanta a ritrovare il campo - nel derby tutto nerazzurro contro l’Inter - sito nel quartiere San Siro, per il posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Un terreno di gioco ‘maledetto’ quello del Meazza, che nei complessivi novantotto minuti di gara non ha visto neanche un pallone entrare in porta. In netta controtendenza con la tradizione che vuole, quella tra Inter e Atalanta, una gara sempre ricca di marcature: ben ventuno negli ultimi cinque precedenti a Milano.



DA GIAMPIERO A GIAN PIERO



Lunedì sera la disfatta, mercoledì sera l’esonero. L’av…ventura del Giampiero nazionale è terminata con una mazzata che verrà ricordata per generazioni, e temporalmente (assonanze comprese) lascia spazio ad un altro Gian Piero, Gasperini. Che la sua nazionale l’ha trovata a Bergamo, e da San Siro vuole uscire indenne come la Svezia, Inter permettendo. La sua tradizione contro i nerazzurri non è particolarmente favorevole (4 vittorie e 3 pareggi, nei 16 complessivi precedenti) ma la voglia di rivalsa, dopo la sfortunata parentesi meneghina da giugno a settembre del 2011, non è ancora doma.



UNA BARCA SENZA REMO



Sarà una Dea priva di uno dei suoi giocatori più in forma, quel Remo Freuler squalificato dal giudice sportivo a seguito dell’espulsione - con tanto di VAR - rimediata contro la Spal. Un’assenza ancora più importante guardando allo sfortunato tabellino della scorsa annata, con il centrocampista svizzero autore dell’unica rete bergamasca nel 7-1 finale. Quello si che, riprendendo il titolo della nostra rubrica, fu un pomeriggio con delitto. Ma si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo. E ad un anno di distanza, è giunto il tempo di saziarsi…