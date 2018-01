Quella di Jasmine che decolla su un tappeto volante accompagnata dal suo Aladdin è una bella

storia d’amore a lieto fine. Non sarà così per l’Atalanta e lo sloveno classe ’89 che, tra voci vere e

presunte, venerdì sera partirà alla volta di Roma per il mini-ritiro previsto dalla Spal. “Firmerei un

contratto a vita con l’Atalanta”, aveva detto un anno fa rispondendo alla mia domanda, ma non

aveva previsto l’arrivo dell’amico Josip: che gli ha strappato il posto da titolare e il cuore degli

atalantini.



KURTICANTE - Un carattere caldo, fin troppo a volte, che lo spingeva a interrompere la partita per

rispondere ai sostenitori che lo criticavano in tribuna (pochi) e per invocare a mani aperte il tifo di

quelli in curva (tantissimi) che amavano la sua grinta da combattente. Attaccato alla Dea, con un

bacia-maglia sincero, Kurtic non se ne andrà a cuor leggero. I tifosi sono perplessi: preferiscono “lo Josippo”, soprannome bergamasco del bomber Ilicic, per la qualità del gioco, ma sentono già la

nostalgia del numero 27. E ora che parte, alla Dea servirà davvero un sostituto? Con Gasperini che

si lamenta delle rose troppo ampie, aver tolto una pedina spesso superflua sa oggi di liberazione, ma per un Kurtic che parte, un Rizzo che arriva, nell'operazione che dovrebbe portare - nella biancoceleste Ferrara - anche Dramè.



MAXIMO - Per di più che, da quando la Juve si è infastidita dello scarso impiego di Orsolini, Gasp ha prediletto buttare nella mischia il giovane attaccante ex Ascoli. L’obiettivo per l’Atalanta, se mai, è stato registrato all’anagrafe vent’anni fa con il nome di Allan Saint-Maximin: l’esterno del Nizza di gol ne fa davvero al massimo, un’oasi refrigerante per il girone di fuoco nerazzurro. E uno che si chiama Saint, alla Dea, non può che trovarsi divinamente. Intanto, per restare a occhi aperti tra le nuvole, ci sono altre squadre che sognano i big nerazzurri…



CRISTANTORINO - Un binomio difficile, almeno per il momento, quello tra Bryan e la Mole

Antonelliana. Il centrocampista scuola Milan sta godendosi il momento di gloria per le prestazioni

e i gol che lo sanciscono capocannoniere alle spalle del numero 72 e la società non ha nessuna

intenzione di privarsene. Stessa cosa per Filippo Melegoni, fresco prodotto del vivaio: Percassi lo vuole vedere ancora tra i prati di Zingonia.



REDS E TOBY- Dal rapporto amici-nemici di Ilicic e Kurtic, si passa ad altri Reds, in quei di Liverpool. La città che ha recentemente ospitato la manita atalantina ai danni dell’Everton si è innamorata del suo capitano Papu Gomez: sembra che per il quasi trentenne siano disposti a sborsare cifre da capogiro. Ma l’argentino, che a luglio si è rimboccato le maniche con la Dea negandosi ad altri, non sarebbe disposto a fare un salto oltre Manica, men che meno a metà anno. Del resto, i soldi non fanno la felicità e lo sa bene Kurtic che, in attesa di formulare una risposta alla Spal, ha fatto la domanda più importante a Bergamo. La fidanzata non ha esitato: almeno questo è stato un ‘Sì’.