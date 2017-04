Crederci sempre, arrendersi mai. Così si può riassumere l'impresa titanica di ieri sera. Perché impresa è stata: la Vecchia Signora, da sempre bestia nera dell'Atalanta, torna in quel di Torino con un solo punto, forse anche con amaro in bocca, considerando che gli orobici hanno acciuffato il pareggio a clessidra agli sgoccioli.



In questa vittoria, prima ancora del gruppo, c'è Gasperini e il suo genio. Sembrava pura follia partire senza Petagna titolare ma, al contrario, tale scelta gli ha dato ragione perché la squadra di Allegri nel primo tempo ha patito l'assenza di un attaccante da tenere a bada, facilitando animo e corsa agli uomini del Gasp. Poi, nella ripresa, le carte in tavola sono state cambiate di posto e un tal Spinazzola, (che di casacca veste quella nerazzurra ma, probabilmente, di animo si sente già bianconero?), ci ha messo la capocciata prima, mettendo i torinesi sul 1-1, e perdendo poi di vista Dani Alves il quale, da puro fuoriclasse, ha saputo regalare il momentaneo vantaggio bianconero. Ed è proprio Spinazzola ad aver deluso tra gli undici locali.



Vero anche che la Dea, stavolta, è stata baciata dall'omonima della fortuna: il tocco di mano di Toloi in area, per quanto viziato da una spinta di un giocatore avversario, era evidente, così come evidente è stata la disinvoltura con cui la difesa bianconera, nel finale, ha permesso a Freuler di affondare e di siglare il 2-2. Un rigore non dato, che fa scandalo essendo i bianconeri abituati più a favori che a sfavori, non pesa tanto quanto la frivolezza con la quale lo svizzero è riuscito a scappare alle retrovie ospiti e a mettere nel sacco.



Insomma, per quanto sia stato un match avvincente, alla fine il tabellino gratifica ambe due le squadre, giacché non è a Bergamo che la Juventus avrebbe vinto lo scudetto e non è contro la Vecchia Signora che la Dea avrebbe avuto il posto assicurato nell'Europa che conta. Tutto rimandato. Ma aver strappato coi denti un punto alla capolista è sempre motivo di gongolamento.