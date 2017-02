La Serie A trema, le grandi del campionato tremano, perchè l'Atalanta è la vera e principale antagonista di tutti coloro che ambiscono alle prime quattro posizioni.



51 punti. Roba da pelle d'oca che, se ci avessero per sbaglio scommesso a inizio anno i più squilibrati amanti del calcio, si sarebbero presi il titolo di pazzi o semplicemente esaltati. Oggi in realtà a Bergamo di esaltato c'è il popolo atalantino: dopo la vittoria ottenuta in Campania, ieri sera, ad attendere la squadra all'aereoporto di Orio al Sero si son presentati centinaia e centinaia di tifosi nerazzuri, perchè questa gente ormai si è scordata che l'obiettivo stagionale era la salvezza. Questa gente, leggendo partita dopo partita, una pagina alla volta della favola Atalanta, adesso, si sta appassionando alla lettura. Adesso anche i più razionali ci credono al magico e sensazionale finale.



Ma tecnicamente la squadra come si è comportata sul campo? Anche ieri ha giocato a memoria. Anche ieri, per quanto il direttore di gara, Domenico Celi non sia stato equilibrato nel suo arbitraggio (e di certo non a favore degli orobici..), per quanto nella ripresa abbia dovuto condurre il match in dieci, l'Atalanta è riuscita ad andare in rete e a mettere ko il Napoli.



Vittoria, tra l'altro, ottenuta per merito di una doppietta di un difensore, Mattia Caldara: oltre che ad essere stato protagonista di una grandissima prestazione, ieri si è riscoperto pure attaccante, manifesto emblema del gioco di Gasperini, in cui tutti, ma proprio tutti possono castigare gli avversari. La Juve, bruciando la concorrenza, ha messo il sigillo su un giocatore di grande prospettiva e già i nostalgici lo rimpiangono.