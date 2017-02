E anche la trasferta sicula si è tradotta con una bella manciata di tre punti, che vanno ad arricchire il tesoriere, lanciando i nerazzurri al quarto posto (perchè, come Gasperini ha ben detto a fine partita: 'Lasciateci in quarta posizione almeno stavolta!')



Quella contro i rosanero è stata una vittoria, firmata, oltre che dal solito collettivo, da un nuovo giocatore in gol: Bryan Cristante. Giunto a passo felpato in quel di Bergamo, sembrava il classico giocatore messo da parte, restava da capire con che spirito arrivasse e la risposta è presto stata data: dopo aver sfiorato la rete contro il Cagliari, Cristante ha centrato la porta proprio ieri, arrotondando il risultato. Benvenuto a bordo, Bryan!



Benvenuto all'interno di una ciurma che naviga, naviga ormai in totale mare aperto, intravedendo un'isola a distanza che di nome fa 'Europa' e che, proprio in questi ultimi giorni, è stata nuovamente nominata, in virtù della vendita ufficiale dello Stadio Comunale di Bergamo, sino ad oggi immobiliare d'appartenenza comunale: il bando verrà aperto il 20 febbraio e l'acquirente numero uno non può che essere lo stesso presidente nerazzurro, Antonio Percassi, il quale, a L'Eco di Bergamo ha rilasciato: 'Sono disponibile a investire 30 milioni per ristrutturare l'intero impianto che, mi piacerebbe, fosse a misura di famiglia.'



In attesa di capire se la famiglia Percassi s' aggiudicherà lo storico Atleti Azzurri d'Italia, l'Atalanta naviga, rema, tra le dolci acque dei piani alti della classifica e fa specie dover aspettare il match serale Milan-Lazio, per poter coccolarsi e tenersi stretto questo quarto posto (perchè l'Atalanta, per scontro diretto, è davanti all'Inter...).