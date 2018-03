Aritz Aduriz, attaccante dell'Athletic Bilbao, parla in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Marsiglia, vittorioso all'andata per 3-1: "Credo alla qualificazione, non ho alcun dubbio. Chi non ha la certezza che sia possibile ribaltare il risultato è meglio che non venga neanche. Il calcio è pieno di situazioni anche più complicate della nostra, per questo sono fiducioso sul passaggio del turno. Sarà importante l'aiuto del San Mames, con l'appoggio dei tifosi siamo molto più forti".