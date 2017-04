Secondo As, l'Athletic Bilbao è deciso a trattare con l'Osasuna l'acquisto dell'attaccante classe '95 Alex Berenguer, sotto contratto fino a giugno 2020. Il club di Pamplona pretende il pagamento della clausola rescissoria, che sarebbe di 9 milioni in caso di retrocessione o di 18 in caso di permanenza in Primera Division. I baschi sono pronti ad offrirne 4 e la trattativa può decollare nelle prossime settimane.