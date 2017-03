Il capitano dell’Atletico Madrid, Gabi, ha dichiarato a Marca: “Il nostro obiettivo quest’anno è il terzo posto. La Champions? Non raggiungere la finale non sarà un fallimento. Perdere due finali è stato duro, e allo stesso modo rialzarsi. Non dovremo sottovalutare il Leicester, molti hanno sottovalutato l’Atletico e poi siamo andati in finale”. Gabi ha anche tranquillizzato i tifosi biancorossi sul futuro di Griezmann, al centro di voci di mercato che lo vorrebbero anche vicino alle Merengues: “Non riesco a immaginarlo in un’altra squadra. Al giorno d’oggi, il Real Madrid non è migliore dell’Atletico”.