Aletico Madrid-Barcellona: i Colchoneros hanno perso 2-1 in casa contro i blaugrana, allontanandosi ulteriormente dalle prime tre in classifica. Mentre Godin e compagni sudavano in campo per raggiungere la vittoria agli ordini del Cholo Simeone, Alessio Cerci postava una foto su Instagram nella quale è ritratto a spasso per la capitale spagnola con la moglie Federica Ricci, il figlio Leonardo e il cane.



In principio si pensava che il giocatore fosse con la famiglia nel corso della partita, ma è arrivata la smentita con il giocatore che ha solo postato la foto durante la gara tra i suoi compagni e il Barça. Nonostante questo, i tifosi spagnoli si sono scagliati contro di lui, criticando le tempistiche di pubblicazione e la mancanza di rispetto nei confronti dei compagni di squadra.