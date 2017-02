Gabi, capitano dell'Atletico Madrid, in conferenza stampa ha rivelato le sue sensazioni alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole: "Ultima chance? Si tratta di un'importante opportunità per qualificarsi di nuovo, per andare in finale di Champions League. Stiamo facendo bene nel 2017, un piccolo passo alla volta. L'eliminazione dalla Coppa è stato un duro colpo, ma ci ha rafforzato. Il nostro sogno è la Champions League, però non accantoniamo la Liga. Bayer Leverkusen? Entrambe le squadre sono cambiate molto: loro sono più giovani e sono pericolosi. Quello che abbiamo imparato è che ogni squadra tedesca può creare problemi. Mi aspetto una partita molto difficile, in cui dovremo mettere tutto, tutte le squadre tedesche che hanno giocato contro di noi ci hanno messo grande forza e intensità fisica. Abbiamo avuto delle insicurezze solo in campionato, in Coppa e in Champions siamo stati sempre forti e combattivi. Questa è la strada da percorrere, meno incertezze mostriamo meglio è. Ora inizia la fase importante in Champions League, quella decisiva".