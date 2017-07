Il suo no alla corte del Manchester United gli è costato l'addio del suo procuratore. Parliamo dell'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann e del suo storico agente Eric Olhats, che ha parlato così all'Equipe: "Le recenti decisioni sull'immagine e sul futuro di Griezmann non sono compatibili con quelle che avevo in mente per il nostro rapporto professionale. Lo ringrazio per la fiducia che ha avuto in me durante tutti questi anni e gli auguro il meglio in questo nuovo capitolo della sua carriera".