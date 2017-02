Il difensore francese dell'Atletico Madrid, Lucas Hernandez è stato condannato a sette mesi di reclusione per violenza domestica. In stato di arresto da venerdì scorso a seguito di un alterco con la sua fidanzata Amelia Llorente, il 20enne difensore dei Colchonerso ha visto la corte di Madrid chiedere una pena di sette mesi in carcere per violenza domestica. Sospettato di aver picchiato la sua ragazza, ha subito un ordine restrittivo che non gli permette di avvicinarsi a meno di 500 metri ed entrare in contatto con la donna per i prossimi due anni. Quest'ultima è stata condannata dalla Corte spagnola a sei mesi di prigione. Non avendo precedenti, il difensore centrale francese e la stessa Amelia Llorente, non dovrebbero rimanere in carcere.