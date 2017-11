La redazione di Radio Kiss Kiss attribuisce un virgolettato ad Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid: “Ad oggi ancora non ho sentito il presidente del Napoli per Sime Vrsaljko. Posso dire che il calciatore ha la nostra fiducia, oltre che un contratto lungo. Non escludo che il Napoli possa farsi sentire per il mercato di gennaio. Sarà la volontà del calciatore a fare la differenza ma al momento Vrsaljko è concentrato sulla sua stagione con l’Atletico Madrid. A gennaio se ne riparlerà e vedremo cosa potrà accadere”.