Jackson Martinez è stato uno dei primi a lasciare il calcio europeo per provare un'avventura in Cina. L'attuale attaccante del Guangzhou Evergrande è però stato beccato negli ultimi giorni da Gabi, capitano dell'Atletico Madrid: "Il suo modo di lavorare non era compatibile con quello del resto della squadra. Era abituato ad altro. Veniva da un club per il quale era un punto di riferimento e che giocava per lui. Qui è un'altra cosa, qui si deve lavorare tutti per il bene comune, sacrificandosi molto. Poi era reduce da un infortunio alla caviglia, quindi saltò praticamente tutta la preparazione. Non era nelle migliori condizioni per rendere al meglio."



Parole che non sono piaciute all'attaccante colombiano, che ha deciso di rispondere così: "È stato triste sentire dei miei ex compagni di squadra parlare di me dopo che sono andato via, dicendo che non mi sono integrato, che ero un corpo estraneo. Se c'è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è la professionalità. C'era grande attesa su di me all'Atlético Madrid e avevo l'appoggio di società e allenatore. Le cose però cominciarono a non andare bene e mi sono infortunato nel momento in cui stavo iniziando ad adattarmi. Sono stati giorni molto tesi. La gente parlava, diceva 'ha preferito il denaro alla gloria'. Quello che posso dire è che la mia vita non è mai stata guidata né dalla ricerca della gloria, né del denaro".