Spagna e Inghilterra, sfida infinita e che si ripete ancora una volta in Champions League. Alle 20.45 Atletico Madrid e Leicester si affrontano nell'andata dei quarti di finale.



Simeone vuole proseguire il cammino verso la terza finale negli ultimi quattro anni, ma soprattutto vuole difendere il record dei Colchoneros: mai sconfitti contro squadre inglesi in Europa, 5 vittorie e 5 pareggi finora. Non sarà semplice, perché dall'altra parte i Foxes arrivano dall'eliminazione di un'altra spagnola agli ottavi, il Siviglia, e con Shakespeare sembrano aver ritrovato un nuovo vigore.



Non ci sono bomber solitari come Cavani o Lewandowski, il duello del gol è tra due fantasisti tutti mancini: Griezmann e Mahrez sono pari a quota 4 gol, Atletico e Leicester si affidano ai loro guizzi per sbloccare l'incontro.