As intervista il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo che si sbilancia su vari temi del momento.

Su Simeone e il suo futuro a Madrid: "Ognuno può pensare e dire quello che vuole, ma l'unica certezza è che all'Atletico Madrid il Cholo è semplicemente di casa. Ha un contratto e possibilità di rinnovarlo. Il resto sono tutte parole, parole, parole... Bisogna lasciare lavorare il tecnico e la squadra per fare un grande finale di stagione.

Cosa succede a Griezmann?: "Non succede nulla. I giocatori hanno buoni e cattivi momenti ed ora per lui è sicuramente cattivo. Ma noi gli diamo fiducia come abbiamo sempre fatto senza mai pentirci, i grandi giocatori hanno bisogno di grandi obiettivi e stimoli, e lui si vede che ha la volontà per fare meglio."