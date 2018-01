Ritorno da urlo per Diego Costa con la maglia dell’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo, acquistato in estate dal Chelsea ma utilizzabile solo a partire da questo gennaio per il noto blocco del mercato imposto ai Colchoneros, ha impiegato appena cinque minuti per timbrare il tabellino dei marcatori con la sua nuova squadra: subentrato al 64′ nella sfida di Coppa del Re contro il Lleida (gara vinta 4-0 dagli uomini di Simeone), il classe ’88 ha trovato la via del gol al 69′ su assist di Juanfran.