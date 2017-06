L'Atletico Madrid, che in questa sessione ha il mercato in entrata bloccato, sta cercando lo stesso di riportare a casa Diego Costa, ormai scaricato da Antonio Conte. Il club spagnolo è pronto a offrire 30 milioni di euro al Chelsea ma chiederanno al giocatore di restare a Londra fino a gennaio, ovvero fino a quando potranno ufficializzare il suo ritorno. Simeone chiederà poi ai Blues di non inserire l'attaccante nella lista Champions, così che potrà giocare le coppe europee con l'Atletico nel 2018, come riporta il Daily Mirror.