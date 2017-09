Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, commenta a Premium Sport il pareggio in Champions League contro la Roma: "Si è vista una squadra pensata e studiata. Abbiamo avuto 3-4 palle gol già nel primo tempo ma purtroppo non siamo riusciti a segnare. Ma torniamo a casa con ottime sensazioni per la prestazione fatta. Manca un vero centravanti? No, dobbiamo fare i complimenti al loro portiere, non abbiamo tirato fuori a parte il palo di Saul ha fatto delle grandissime parate. Questo punto sarà importante per il proseguo del cammino europeo e speriamo di andare avanti in Champions League".