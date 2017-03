Nel corso dell'intervista concessa ad As, l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato anche del futuro dell'attaccante Antoine Griezmann: "C'è assolutamente il rischio che possa partire, c'è una clausola rescissoria. La scorsa estate mi disse che sarebbe rimasto solo se lo avessi fatto anch'io, ma non si può sapere cosa accadrà in futuro. I grandi giocatori vogliono la Champions League e competere ai massimi livelli e io non potrò mai esigere che resti".