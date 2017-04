Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Leicester (ritorno dei quarti di finale): "Loro sono in un buon momento, lottano con la stessa intensità della scorsa stagione. Necessario segnare per passare? Sarà una partita simile a quella d'andata: dura, con pochi gol, saranno determinanti i dettagli. Argentina? Non ho parlato con nessuno dell'AFA. Il tifoso? Un episodio ingestibile, è un tema più sociale che di tifoseria. Chi deve prendere le decisioni deve farlo per rendere migliore l'Argentina. Marcatura speciale per Griezmann? Ha le caratteristiche per risolvere. Lo vuole il Manchester United? Chiedetelo a lui. Thomas? Sta facendo bene, è tornato dalla nazionale più in forma di quando è partito".