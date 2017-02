Diego Pablo Simeone ha commentato così a caldo la sfida della BayArena tra il suo Atletico e il Leverkusen: "Gara emozionante, per noi un risultato molto buono in ottica doppio confronto. Primo tempo che ha rasentato la perfezione per noi. Il Bayer è tornato in gara con un gol inaspettato e bisognerà affrontare seriamente il ritorno. Il cambio di Gameiro? Lo avrei fatto anche fossero stati Maradona o Messi. Adesso testa a domenica. Gli arbitri? E' evidente che in Europa sia no diversi da quelli della Liga".