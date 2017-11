José Gimenez è da tempo tra i principali obiettivi di mercato della Juventus. Il 22enne uruguaiano dell'Atletico Madrid ha il passaporto comunitario ed è desideroso di cambiare squadra, visto che Simeone non solo continua a preferirgli i più navigati Godin e Savic, ma spesso anche il 21enne Hernandez. Particolare non secondario dal momento che il suo contratto non scadrà nel 2018, come da ultima firma ufficializzata: il prolungamento fino al 2021 non è mai stato annunciato, ma ratificato sì, e la clausola da 65 milioni è rimasta in vigore. La volontà del giocatore sarà dunque un fattore fondamentale per abbassare il prezzo alle cifre, comunque importanti, che la Juventus è disposta a investire secondo Tuttosport. E che anche altri grandi club sono però disposti a pagare: Gimenez piace in Premier League (Manchester United e City in prima fila) e anche in Serie A, a Inter e Roma.