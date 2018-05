Tegola per l'Atletico Madrid e per Diego Pablo Simeone. L'Uefa ha deciso di punire con quattro giornate di squalifica l'allenatore argentino, dopo l'allontanamento nella semifinale di andata di Europa League contro l'Arsenal. Dopo la sua uscita dal campo, il Cholo aveva insultato apertamente l'arbitro Turpin.



CHE STANGATA - Simeone, che ha già scontato ieri la prima giornata di squalifica, salterà quindi la finale di Europa League contro il Marsiglia e, in caso di vittoria, anche la Supercoppa Europea del prossimo agosto. Per lui anche 10mila euro di multa.