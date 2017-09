È stato uno dei tormentoni dell'estate, da quando Antonio Conte gli ha comunicato - con un sms - che non avrebbe più fatto parte del Chelsea. E dopo tre mesi pieni di accuse reciproche, la storia tra i Blues e Diego Costa è pronta a concludersi. L'Atletico Madrid è infatti a un passo dall'annunciare il ritorno dell'attaccante brasiliano, ma di passaporto spagnolo, che con la maglia dei Colchoneros ha realizzato 64 gol in 134 partite.



VISITE FISSATE - Nelle prossime ore Diego Costa si sottoporrà alle visite mediche, che anticiperanno l'annuncio del suo acquisto. Per sabato, invece, il classe '88 è atteso al Wanda Metropolitano per la sfida con il Siviglia. Tutto fatto tra l'Atletico e il Chelsea, che incasserà circa 60 milioni di euro, bonus compresi, da questa operazione. Il centravanti non potrà però giocare fino a gennaio, quando terminerà il blocco del mercato del club spagnolo.