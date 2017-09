L'ex attaccante del Milan Robinnho non segna dal 28 maggio scorso e vive uno dei momenti peggiori della sua carriera.

Il giocatore brasiliano che non è nuovo a periodi di "digiuno da gol" ha rilasciato una dichiarazione a Globoesporte: "Spero di fare del mio meglio, vivo giorno dopo giorno. Mi auguro di restare qui, per il calore della tifoseria e perché sono in un gran club". Le intenzioni sono quelle di continuare a giocare nell'Atletico Mineiro e si spera che possa ritornare a meravigliare con le sue 'magie'.