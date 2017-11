Per la prima volta il nuovo stadio dell'Atletico Madrid, il Wanda Metropolitano, ospiterà il derby della capitale spagnola. E anche se siamo solo a metà novembre e alla 12esima giornata di campionato, quella di sabato potrebbe già essere una partita decisiva per quanto riguarda le ambizioni di proclamarsi campioni della Liga 2017/18.



CROCEVIA MADRID - In campionato, Real e Atletico sono appaiate in terza posizione. Un posto di tutto rispetto per le due squadre della capitale. Il problema sono i punti di distacco dal leader Barcellona: al momento sono otto, ma sabato sera per una delle due potrebbero diventare 11, un vero e proprio abisso di punti che renderebbe pressoché impossibile un'eventuale rimonta. Anche per questo, l'idea di togliere ai cugini qualsiasi velleità di proclamarsi campioni fa in modo che l'attesa per il match sia ancor più tesa del normale. Tra l'altro, poche ore prima dello scontro tra le due squadre, a nord della città, nella periferia sud della capitale si giocherà Leganes-Barcellona, con i favori del pronostico tutti appannaggio dei blaugrana di Valverde. I Pepineros sono stati la sorpresa di inizio campionato, ma il tremendo trittico di superpotenze che hanno dovuto affrontare - Siviglia, Valencia, Barcellona - ha tarpato le ali alla "terza" squadra della città. La sorpresa è sempre dietro l'angolo, e il Leganes potrebbe sorprendere tutti e fare un favore ai cugini di Atletico e Real, ma che questo sabato a Madrid si possa decidere la Liga è un dato di fatto.



SFIDA SIMEONE-ZIDANE - Guardando al bilancio tra i tecnici delle due squadre, restando nell'ambito del campionato, la sfida finora è in perfetta parità: una vittoria, un pareggio e una sconfitta a testa. Le uniche sconfitte subite, in ogni caso, sono state particolarmente dolorose sia per Simeone sia per Zidane ed entrambe tra le mura amiche. Per il francese fu la prima sconfitta da allenatore del Real Madrid, un ko che alla fine pregiudicò il tentativo di rimontare il Barcellona nella stagione 2015/16; per Simeone lo 0-3 subito nel corso del passato campionato fu l'ultimo derby giocato al Vicente Calderon, è chiaro che i tifosi dei Colchoneros si aspettavano un risultato ben diverso in occasione di quella "storica" partita.



TRA GOL E ADDIO - I più attesi di questo sabato, per rispondere sul campo alle polemiche che li hanno accompagnati in questi ultimi giorni, sono Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann. Per entrambi si è parlato di un addio a fine stagione, Il portoghese ha rifiutato di firmare un nuovo contratto con il Real, si dice perché innervosito dalla ipotetica possibilità che il prossimo anno arrivi Neymar - improbabile, a dir poco, ma in Spagna ne parlano come se la cosa fosse già fatta; mentre le continue dichiarazioni del francese ("Sarebbe un sogno giocare con Mbappé e Neymar"), oltre a un servizio per la televisione francese in cui si lamenta della sua vita madrilena, stanno convincendo critica e tifosi che questa per lui sarà l'ultima stagione a Madrid. Griezmann e CR7 sono stati i protagonisti indiscussi degli ultimi derby della capitale, il francese ha segnato sia in occasione della prima sconfitta di Zidane al Bernabeu sia nell'utlimo pareggio della passata stagione, mentre il portoghese è stato l'autore di tutti e tre i gol nell'ultima sfida al Calderon. Eppure quest'anno in Liga il gol sembra farsi desiderare per le due stelle di Atletico e Real: il francese ha messo a segno solo due reti dall'inizio del campionato, mentre Ronaldo, colpa anche della squalifica di inizio stagione, finora ha segnato la miseria di un solo gol in Liga. Al di là delle chiacchiere sul loro futuro, i tifosi di entrambe le squadre si aspettano che tornino a essere protagonisti di un match che i due giocatori sentono loro, se poi a fine stagione arriverà l'addio di entrambi al momento importa poco, quel che conta è che sabato non si dica addio alla speranza di poter vincere il campionato, e una sconfitta nel derby, per Atletico e Real, potrebbe significare proprio questo.