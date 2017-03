Diego Pablo Simeone non andrà al Real Madrid, Queste le parole del tecnico dell'Atletico, accostato a Inter e Paris Saint-Germain: "Non è facile veder piangere i propri figli, figurarsi per due volte. Ogni volta che sento l'inno della Champions provo grande dolore per le due finali perse: è stata durissima vedere il Real Madrid esultare. Chiunque al mio posto se ne sarebbe andato sapendo che, dopo essere rimasto, avrei potuto non avere la forza necessaria per gestire al meglio la situazione. Real Madrid? Non potrei mai allenare quel club, per una questione di sentimenti. Probabilmente nemmeno loro mi chiamerebbero, sogno di allenare la Nazionale un giorno ma devo ancora migliorare per arrivare a quel livello".