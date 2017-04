Il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato della rotonda vittoria per 5-0 sul UD Las Palmas: "La squadra ha interpretato bene la partita. Non è stato facile perchè gli avversari arrivavano da buone prestazioni in casa. Non ci hanno messo in difficoltà, perché l'Atletico ha giocato una grande partita". Una vittoria fondamentale vista la vicinanza del Siviglia a soli 3 punti. I colchoneros si contendono infatti con gli andalusi il terzo posto in classifica.

​

"La risposta del gruppo mi ha riempito di orgoglio, non mi stancherò mai di lodare questi giocatori sono sorprendenti. Quattro giorni dopo quella sconfitta - contro il Villarreal per 1-0 - oggi hanno deciso la partita in diciotto minuti, questo riassume la grandezza del club".