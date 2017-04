Il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato della sconfitta contro il Villarreal, maturata per 1-0 con gol di Soriano al 74': "Il calcio è questo - riporta Marca - molte volte abbiamo vinto noi in questo modo. Il pallone non voleva proprio entrare, mentre loro hanno approfittato bene della situazione. Il Villarreal è una squadra preparata, che merita di lottare per le prime posizioni. Ha vinto meritatamente, gioca molto bene nella fase difensiva come noi. Se sono preoccupato dall'attacco che non segna? No, creiamo sempre tante occasioni e i gol torneranno".