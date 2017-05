L'Atletico Madrid starebbe seguendo con interesse la situazione di un giocatore del Paris Saint Germain. A quanto riporta TF1 si tratterebbe di Lucas Moura. Ha il contratto in scadenza nel 2019, e in questa stagione ha realizzato 16 gol e 11 assist in 33 presenze, ma non si troverebbe bene nel Psg.



L'ala destra brasiliana, classe 1992, rientrerebbe quindi tra gli obiettivi dei Colchoneros , e in Francia sono sicuri che il giocatore lascerà Parigi a fine stagione .