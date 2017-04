Nella serata di martedì l'attacco con tre bombe artigianali al pullman del Borussia Dortmund, ha gelato il mondo intero. Le indagini hanno da subito seguito tre filoni differenti e una, in particolare, ha portato all'arresto di Abdul Beset un iracheno militante dell'Isis.



Le indagini hanno però portato in mattinata alla smentita del legame fra l'arresto del cittadino iracheno e l'attentato al pullman del Borussia Dortmund. Secondo le autorità tedesche "Le indagini non hanno fornito nessuna prova che l’accusato abbia partecipato all’attacco". Contro il 26enne di origini irachene, è stato comunque chiesto un mandato d’arresto per i presunti legami con l'Isis.