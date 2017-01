Certo che #Storari sprizzava felicità da tutti i pori... — AndreaFiorindo (@Fiore86A) 10 gennaio 2017

Sparlano di un futuro meraviglioso e fanno lo scambio Gabriel #Storari..#milan.. — Fortunato Vadalà (@blogalladeriva) 10 gennaio 2017

#Storari con la stessa faccia di uno che deve andare davanti ad un plotone di esecuzione. — Giuseppe (@Razorback9530) 10 gennaio 2017

Il clima è gelido, il ritorno di #Storari di più. — Milan Club Lissone (@mclissone1967) 11 gennaio 2017

#Storari con questa maglia in mano sembra un qualsiasi nipote quando riceve il solito maglione Natalizio orrendo del cazzo. Stessa faccia. pic.twitter.com/dEYo1ihHep — claud (@GINGERUP) 11 gennaio 2017

Uno scambio a sorpresa quello tra, che ha colpito anche uno dei diretti interessati. No, nonche a 24 anni andrà a trovare spazio in Sardegna, ma, che a 40 non si aspettava di tornare a vestire la maglia rossonera. Al suo arrivo all'aeroporto di Linate non è passato inosservato l'atteggiamento dell'estremo difensore, non proprio il ritratto della felicità. Questo suo modo di approcciarsi con la realtà milanista ha scatenato sui social i tifosi rossoneri. Il popolo del Milan aveva già storto il naso per il suo acquisto , visto che è partito un 24enne per fare spazio a un 40enne; e ora, dopo il suo atteggiamento, l'ira social è aumentata.