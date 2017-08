Il presidente del Trabzonspor, Muharrem Usta, parla di Moussa Sissoko, centrocampista del Tottenham cercato anche dall'Inter: "Stiamo parlando con lui. E' un calciatore molto importante, il Tottenham ha pagato 35 milioni per lui. La scorsa stagione non ha reso come ci si aspettava, ma nel calcio ci può stare. Noi vogliamo prenderlo in prestito e riportare la sua carriera sulla strada giusta. Ovviamente gli Spurs non rinunceranno facilmente ad un calciatore pagato tanto, ma vedremo" le sua parloe a Chroniclelive.