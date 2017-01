Il Liverpool è alla ricerca di un terzino sinistro che possa sostituire, o quanto meno far rifiatare, James Milner. Il centrocampista inglese è stato adattato per necessità in quella zona di campo, ma ora Klopp ha chiesto un giocatore di ruolo così, secondo il Daily Star, i Reds avrebbero individuato due obiettivi: il primo è Kolasinac, a lungo seguito anche dalla Juventus, mentre la seconda scelta, nel caso non andasse in porto la trattativa con il bosniaco, è Ryan Sessegnon, promettente classe 2000 del Fulham.