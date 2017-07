Il Chelsea ripiomba su Alex Sandro: l’esterno della Juve è diventato il primo nome sulla lista di Antonio Conte, che con l’appoggio di Roman Abramovich farà un ennesimo tentativo per portarlo a Londra. Nei prossimi giorni i Blues presenteranno una nuova offerta, da 68 milioni di euro. In attesa degli sviluppi, i bookmaker tengono in caldo la pista Chelsea-Alex Sandro. Nelle scommesse sul futuro del calciatore - dove la permanenza alla Juve è ancora favorita a 1,50 - i Blues sono la prima destinazione possibile in caso di partenza, offerti a 3 volte la scommessa. Sarebbe un clamoroso colpo di scena, invece, vederlo giocare in un’altra squadra nella prossima stagione: il Manchester City, che pure lo aveva cercato, è dato a 19,00, si punta invece a 34,00 sul Psg.