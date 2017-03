Il Barcellona si muove per Marco Verratti. Il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana è il sogno di mercato dei maggiori club europei: la Juventus lo cerca da tempo, ma in corsa ci sono anche Inter, Arsenal, Chelsea e Real Madrid. I blaugrana però, secondo quanto riportato da Sport, sono al momento in pole position per il giocatore: un'offerta da circa 80 milioni di euro è pronta per essere formalizzata al PSG.