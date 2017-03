Alexis Sanchez sarà il nome al centro del mercato estivo, ma su di lui non ci sono solo club della Serie A. Dopo le voci di mercato che lo vedrebbero come primo obiettivo della Juventus, ora a inserirsi nella corsa all’attaccante, secondo il Mirror, c'è anche il Paris Saint-Germain. Il club francese si sta sempre più affermando anche in Champions, costruendo una squadra composta da top player. Tra questi, dall’anno prossimo potrebbe comparire anche Sanchez, ormai in rotta con Wenger e l’Arsenal. Il giocatore vuole trasferirsi in un team vincente, per conquistare titoli nazionali ed europei. Il PSG può contare su una possibilità di spesa importante, quindi se le altre squadre vogliono aggiudicarsi Sanchez, è bene che spingano sull’acceleratore.