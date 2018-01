Arrivato al Besiktas dalla Dinamo Kiev, Domagoj Vida si è presentato oggi, in conferenza stampa, ai suoi nuovi tifosi. Primo acquisto del nuovo anno per la squadra bianconera, rispondendo alla stampa ha avuto modo di parlare anche di un suo connazionale, che di mestiere fa l'attaccante e che veste la maglia bianconera della Juventus: "Io non ho account sui social network, ma alcuni miei amici hanno creato il video 'vieni al Besiktas'. Magari ora lo dirò anche io a Mario Mandzukic". Il Besiktas ci provò tempo fa per il numero 17 juventino, che difficilmente lascerà Torino in questa finestra di mercato.