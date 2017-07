L'attaccante argentino in forza alla

, a margine del match con il

, è stato sorpreso a

. Semplice ingenuità o indizio di mercato? Il classe '93 è infatti uno degli indiziati per finire in Catalogna in caso di addio di Neymar Jr, seguito dal PSG e richiesto dai francesi, pronti a pagare una clausola da più di 200 milioni di euro.

It's raining ☔️ jerseys for Paulo Dybala pic.twitter.com/nFfFbOFuxY — Footy Wankers (@Footy_Wankers) 24 luglio 2017

- Come riportato da Mundo Deportivo negli scorsi giorni, c'è un clamoroso retroscena sul contratto che lega l'attaccante argentino alla Juventus:. Di fatto se il Barcellona si presentasse alla Juventus con quella cifra il club bianconero si troverebbe costretto a cedere Dybala. Per ora offerte concrete per la Joya non ne sono arrivate e dallafanno sapere che non c'è la volontà di privarsi di lui: